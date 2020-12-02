Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 11,3%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 11,3%, до 40,959 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча уменьшилась на 8,4%, до 470,16 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В целом по году РФ снизит производство нефти примерно на 10% год к году.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в ноябре снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,7 млн тонн (с начала года - на 9,5%, до 180,2 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 13,5%, до 5,8 млн тонн (с начала года - на 10,3%, до 67,7 млн тонн).

"Сургутнефтегаз" в ноябре снизил добычу на 14,8% - до 4,3 млн тонн, с начала года на 9,4% - до 50,3 млн тонн. Компания "Газпром нефть" за месяц добыла 4,4 млн тонн, что на 8,3% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 52 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в ноябре уменьшилась на 13,2% - до 2,1 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,6% - до 23,8 млн тонн. "Новатэк" добыл за ноябрь 1 млн тонн нефти (рост на 2,7%), с начала года - 10,78 млн тонн (сокращение на 1%).

Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в ноябре на 2,7%, до 1,16 млн тонн, а с начала года - на 4,3%, до 12,9 млн тонн.

Сокращение экспорта нефти

Экспорт нефти из России в ноябре 2020 года составил 18,29 млн т, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж уменьшились на 12,4% - до 213,897 млн т.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В рамках этой сделки РФ в целом по году снизит добычу нефти на 10% год к году.

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в ноябре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 13,3% - до 16,73 млн т (с начала года снижение на 11,5% - до 202,1 млн т), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в прошедшем месяце вырос на 0,4% - до 1,57 млн т (с начала года упал на 25,8% - до 11,79 млн т). Транзит нефти в ноябре увеличился на 10% и достиг 1,63 млн т (с начала года транзит снизился на 0,9%, до 17,9 млн т).

На внутренний рынок в ноябре поставлено 22,47 млн т нефти, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В январе - ноябре поставки снизились на 5,1% - до 251,5 млн т.

Производство бензина

Россия в ноябре 2020 года сократила производство бензина на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 3,17 млн т.

Выпуск дизельного топлива за отчетный период снизился на 6,8% - до 6,32 млн т, производство мазута - на 7,2%, до 3,8 млн т. В целом объем нефтепереработки в ноябре сократился на 8,8% - до 23,8 млн т.

По итогам января - ноября 2020 г. производство бензина в РФ снизилось на 4,1% - до 35,1 млн т, дизельного топлива - на 0,3%, до 71,3 млн т. В целом объем нефтепереработки сократился на 5,2% - до 246,9 млн т.

Сокращение добычи угля

Добыча угля в России в ноябре 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем ноября прошлого года на 10,6% - до 35,27 млн тонн. Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период упали на 6,8% - до 15,68 млн тонн. Экспорт угля в ноябре вырос на 4,6% - до 16,73 млн тонн.

В январе - ноябре 2020 года добыча угля сократилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 364,677 млн тонн. Поставки на внутренний рынок снизились на 8,6% - до 148,81 млн тонн, экспортные поставки упали на 0,8% - до 178,1 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - ноябре 2020 года составила: СУЭК - 92,3 млн тонн угля (снижение на 3,8%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 36,56 млн тонн (снижение на 7,5%), ХК "СДС-Уголь" - 18,42 млн тонн (минус 18,7%), "Востсибуголь" - 11,93 млн тонн (минус 11,1%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 9,76 млн тонн (плюс 27,5%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 5,38 млн тонн (минус 1,5%).

Уменьшение выработки электроэнергии

Объем производства электроэнергии в России в ноябре 2020 года снизился на 4% в сравнении с показателем за ноябрь 2019 года, до 94,9 млрд кВт*ч. Потребление электроэнергии в России за отчетный месяц сократилось на 2,8% в годовом выражении - до 93,8 млрд кВт*ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в ноябре сократилась на 4,1%, до 93,4 млрд кВт*ч.

За январь - ноябрь выработка электроэнергии в России, по данным ЦДУ ТЭК, уменьшилась на 3,5% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, до 956,9 млрд кВт*ч. Производство электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев снизилось на 3,6%, до 941,9 млрд кВт*ч.

Потребление электроэнергии с начала года уменьшилось на 2,8%, составив 945,1 млрд кВт*ч.