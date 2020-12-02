ЦБ зафиксировал снижение оборота наличных впервые с марта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Центральный Банк России зафиксировал снижение оборота наличных в РФ впервые с начала пандемии. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

В ноябре объем банкнот в обращении за месяц сократился на 41,9 млрд рублей, следует из статистических данных регулятора. До ноября оборот наличных непрерывно рос в течение девяти месяцев, начиная с марта. В марте - апреле граждане и бизнес забрали "на руки" более 1,2 млрд рублей.

Ранее ЦБ отмечал, что граждане активно забирали из банков накопления, чтобы запастись банкнотами перед наступлением режима самоизоляции. "Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости", - отметил представитель ЦБ в разговоре с РБК.

Россияне начали возвращаться к "карантинной" модели потребления на фоне второй волны пандемии - тратить больше на лекарства и продукты, чем на непродовольственные товары и услуги, отмечает Банк России. В октябре также наблюдался значительный отток вкладов населения из банков.

По расчетам регулятора, спрос на наличные деньги продолжит уменьшаться, и в декабре показатели могут оказаться ниже, чем в предыдущие годы, рассказал изданию представитель регулятора.

С начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн рублей на 1 октября.