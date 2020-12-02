Совфед одобрил закон об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата - не позднее 15 декабря.

Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября.

Закон также реализует поручение президента РФ по итогам заседания Госсовета предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, а также направить эти средства на финансовое обеспечение национальных проектов. Документ разрешает предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года.

Кроме того, предусматривается финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ. Эта норма действует в 2020 году, закон продлевает ее на 2021 год (до 31 декабря 2021 года). Предлагаемые законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов, указывают авторы документа.