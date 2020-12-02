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"Сбер" запустил онлайн-сервис постановки диагноза при помощи искусственного интеллекта

Сервис работает на основе математической модели, которая самостоятельно анализирует описанные человеком симптомы и делает предположение о вероятном диагнозе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Сбер" запустил онлайн-сервис постановки диагноза на основе математической модели, которая самостоятельно анализирует описанные человеком симптомы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Сбера".

"Медицинская платформа "СберЗдоровье", "СберМед ИИ" и Лаборатория по искусственному интеллекту "Сбера" запустили бесплатную онлайн-службу постановки диагноза. Сервис работает на основе математической модели, которая анализирует введенные данные и делает предположение о вероятном диагнозе", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы узнать вероятную причину недомогания и понять, к какому врачу лучше обратиться, пациент описывает симптомы своими словами в специальном поле на сайте. После этого система анализирует информацию и выдает несколько наиболее вероятных диагнозов, пояснили в компании.

Сейчас в памяти сервиса более 265 вероятных причин недомогания, что охватывает 95% диагнозов россиян при первичных обращениях в больницы или поликлиники. Точность, с которой система делает заключение о заболевании пациента, варьируется от 75% до 91% в зависимости от причины недомогания.

В начале ноября "Сбер" сообщал, что может разработать систему на основе искусственного интеллекта для распознавания "ковидного" кашля, которая позволит дистанционно диагностировать заражение новой коронавирусной инфекцией.

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