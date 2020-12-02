Средняя сумма ипотечных кредитов в России в октябре достигла рекордных 2,75 млн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в октябре 2020 года достиг рекордных 2,75 млн рублей, что на 12,8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем этого года средний размер ипотечного кредита также вырос на 1,1%. Наименьший в 2020 году показатель в 2,39 млн рублей был зафиксирован бюро в апреле.

"После существенного снижения среднего чека по ипотеке в апреле текущего года в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России".

В октябре самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,78 млн рублей), Московской области (4,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,43 млн рублей) По сравнению с октябрем прошлого года наивысший рост данного показателя наблюдался в Кировской области (рост на 22,4%), Приморском крае (21,3%), Московской области (19,6%), сокращение - в Самарской (на 1,2%) и Ленинградской областях (1,1%).