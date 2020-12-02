Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай заинтересован в увеличении импорта из России

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китай обладает большим и развивающимся рынком и заинтересован в увеличении импорта российской продукции. Об этом в среду заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

"Мы по-прежнему видим огромным потенциал торгового сотрудничества [РФ и КНР]. Китай - крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай", - сказал он.

"Вместе с тем мы также нацелены на синхронный рост двусторонней торговли и инвестиций", - продолжил Ли Кэцян.

Он также отметил, что "сотрудничество России и Китая не ограничено только торговлей". "В культурно-гуманитарной сфере у нас сложились очень добрые традиции", - указал премьер Госсовета КНР. "В этой сфере у нас также есть большой, неисчерпаемый потенциал", - резюмировал он.

Ли Кэцян также отметил, что "несмотря на то, что в этом году мировая торговля значительно падает, двусторонний товарооборот Китая и России снизился незначительно - примерно на 2%".

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за первые десять месяцев текущего года составил $88,195 млрд, что на 2,3% меньше показателя предшествовавшего года в годовом выражении. Китайский экспорт в РФ в январе - октябре вырос на 0,9% и составил около $40,611 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай сократился на 4,8%, до $47,583 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Сотрудничество в борьбе с COVID-19

Китай находится в постоянном тесном контакте с Россией в деле борьбы с пандемией коронавируса, заявил Ли Кэцян.

"Неожиданная вспышка коронавируса несколько негативно сказывается на контактах и связях между нами, однако общими усилиями мы справляемся с поставленной задачей по борьбе с заболеванием", - сказал он.

"В ходе борьбы с COVID-19 мы находимся в постоянном плотном контакте с российской стороной, в частности в области профилактики, принятия соответствующих мер и сопряжения карантинных мер, а также в области вакцин", - указал Ли Кэцян. "Обе стороны проявляют заинтересованность в сотрудничестве [в этой сфере]", - резюмировал он.