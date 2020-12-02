Власти Хайнаня разрешили национальным компаниям размещать акции на зарубежных биржах

ХАЙКОУ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань разрешили национальным предприятиям размещать ценные бумаги на иностранных фондовых биржах. Об этом говорится в постановлении "Экспериментальные методы контроля по регистрации компаний Хайнаньского порта свободной торговли на зарубежных фондовых рынках", распространенном Государственным управлением валютного контроля КНР.

Как уточняется в документе, листинг коммерческих организаций, зарегистрированных на острове, возможен лишь при соблюдении нескольких правил. Во-первых, компания должна получить специальное разрешение Комитета по надзору за ценными бумагами. Кроме того, она обязуется покупать или продавать только те акции, торговля которыми разрешена китайским законодательством.

Согласно распоряжению администрации Хайнаня, любая зарегистрированная на острове компания, собирающаяся осуществить первичную или дополнительную эмиссию за границей, либо же выкупить собственные акции у другой коммерческой организации или индивидуального лица, должна предоставить документ о регистрации на иностранной фондовой бирже. На его основании обслуживающий банк создаст специальный счет, через который и будут осуществляться транзакции.

Если акционеры-резиденты планируют увеличить либо уменьшить свою долю в активах компании, разместившей свои ценные бумаги на иностранных биржах, они должны уведомить власти о своем намерении за 20 рабочих дней до сделки. Ее оформление автоматически регистрируется региональным управлением валютного контроля.

Как следует из постановления, зарегистрированные на Хайнане банки и компании должны в течение пяти лет хранить документы о регистрации ценных бумаг за границей и быть готовы предоставить их для проверки компетентным инстанциям.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов и развитую инфраструктуру, вводит многочисленные льготы для бизнеса. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный финансовый центр, кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.