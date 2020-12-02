Субсидируемые авиарейсы в Уфу, Екатеринбург и Калугу запустят из Кирова в 2021 году

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Новые субсидируемые авиамаршруты из Кирова в Калугу, Екатеринбург и Уфу запустят в 2021 году, на эти цели Кировская область планирует направить 65 млн рублей. Также власти намерены организовать авиарейсы из аэропорта Победилово в Калининград и увеличить число рейсов в Сочи, сообщил в среду журналистам председатель правительства региона Александр Чурин.

"На 2021 год в рамках программы развития региональных перевозок в перечень субсидируемых направлений включены новые маршруты из Кирова - в Калугу, Екатеринбург, Уфу. Также планируется увеличить количество регулярных рейсов в Сочи и сделать маршрут круглогодичным. Данные направления подтверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта. На поддержку рейсов из бюджета области потребуется более 65 млн рублей, федеральная часть субсидирования составит порядка 70 млн рублей", - рассказал Чурин.

По его словам, авиакомпания "Руслайн" также предлагает при условии софинансирования из областного бюджета дополнительно выполнять рейсы в Сочи два раза в неделю с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря 2021 года. "Для этого необходимо выделить порядка 50 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, авиакомпания предлагает выполнять рейсы в Калининград два раза в неделю с 1 июня по 30 сентября 2021 года . Здесь потребность [в софинансировании] порядка 27 млн рублей. Также остается "Победа" в летний период времени, в этом году было три рейса в неделю], в следующем планируем пять рейсов", - рассказал Чурин.

Чурин отметил, что несмотря на последствия пандемии власти не ожидают существенного падения пассажиропотока в этом году. "За 11 месяцев 2020 года несмотря на пандемию, несмотря на то, что фактически авиаперевозки в течение двух месяцев не осуществлялись в полном объеме, пассажиропоток в Победилово составил 200 тыс. человек. Думаю, мы немного не выйдем на уровень прошлого года, но показываем хорошие результаты", - сказал Чурин. Ранее он сообщал, что по итогам 2019 года пассажиропоток превысил 240 тыс. человек.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Из аэропорта Кирова сейчас можно улететь по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, в летнее время выполнялись рейсы в Симферополь и Сочи.