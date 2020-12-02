Белоруссия планирует в 2025 году нарастить свой экспорт до $50 млрд

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии планирует в 2025 году увеличить экспорт своей продукции до $50 млрд. Об этом сообщил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя в парламенте программу правительства до 2025 года.

"Меры по внешнеэкономической деятельности сосредоточим по двум направлениям: улучшение качества экспорта и международное сотрудничество. Цель - нарастить экспорт товаров в 2025 году до $50 млрд, прежде всего, за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем", - отметил глава правительства, видеофрагменты выступления которого разместила пресс-служба Совета министров.

По данным статистики, в 2019 году белорусский экспорт составил $29,5 млрд.

Головченко уточнил, что две трети планируемого прироста должны быть обеспечены за счет роста экспорта товаров, при этом, по его словам, "практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции". Он также отметил, что правительство планирует рост экспорта услуг на $5 млрд. "Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24% до 26%", - сказал Головченко.

Глава белорусского правительства заявил, что для роста и диверсификации экспорта планируется в полной мере задействовать возможности участия страны в региональной и глобальной интеграции. "В этой связи определены направления по улучшению условий доступа белорусских товаров и услуг в рамках ЕАЭС, расширению торгово-экономического сотрудничества с КНР, завершению переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Без этого невозможно вести речь о снижении рискованной экспортной зависимости от нескольких рынков", - отметил премьер-министр Белоруссии.