В ВЭБ считают, что реформа институтов развития не навредит потенциалу их заимствований

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оптимизация институтов развития, реализуемая правительством для повышения эффективности и достижения национальных целей, будет учитывать интересы инвесторов и кредиторов, заявил старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский. По его мнению, системные преобразования должны расширить возможности банка и партнеров по участию на рынках заемного капитала.

"Дорожные карты реформы институтов развития в настоящий момент формируются в правительстве. В этой работе, в которой участвует ВЭБ.РФ, учитываются интересы всех заинтересованных сторон, в том числе наших инвестиционных партнеров, держателей облигаций и банков-кредиторов", - отметил Вышковский.

Он добавил, что решения о юридической интеграции или партнерской модели управления бизнесом будут приниматься индивидуально с учетом специфики и задач конкретных институтов развития.

"Часть из обсуждаемых институтов развития успешно реализуют собственные программы заимствований, и, по нашим оценкам, системные преобразованиям в рамках реформы не только не сузят, но и расширят возможности ВЭБ.РФ и партнеров по участию на рынках заемного капитала", - также сообщил банкир.

Ранее правительство РФ приняло решение о перераспределении между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти функции восьми институтов развития. Таким образом, ВЭБ.РФ получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (он же Фонд содействия инновациям).