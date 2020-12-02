"Алые паруса" закрыли почти все свои универмаги в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Торговая сеть "Алые паруса", объединяющая восемь магазинов в Москве, закрыла почти все свои торговые объекты, кроме магазина "Елисеевский" в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка, а также кроме универмага в ТЦ "На Беговой". В этом убедился корреспондент ТАСС.

Сейчас, согласно сайту "Алых парусов", у ретейлера восемь магазинов. При этом закрыты с середины 2020 года магазины на Бронной улице, д.11, ул. Маршала Катукова, д. 11, корп. 1, ул. Кулакова, д. 14 и в ТЦ "Парус" на Новокуркинском шоссе. "Елисеевский" работает в обычном режиме, а персонал сообщил ТАСС, что не получал информации о его возможном закрытии. Не знают о возможном закрытии и в универмаге на Хорошевском шоссе, 16 (ТЦ "На Беговой").

На площадях магазина "Алые паруса" на нулевом уровне столичного ТРК "Щука" в 2019 году открылся магазин под брендом "Перекресток", позже часть торговых площадей универсама заняла сеть "М.Видео". Также перешел под управление "Перекрестка" магазин сети по адресу ул. Авиационная, д. 66 - на территории жилого комплекса, возведенного "Дон Строем". Как сообщил ТАСС представитель X5 Retail Group (управляет сетями "Перекресток, "Пятерочка" и "Карусель"), "Перекресток" арендовал на северо-западе Москвы и в Подмосковье три объекта, где ранее располагались магазины "Алые паруса".

На проспекте Мира (д. 91, к. 3) на месте универсама "Алые паруса" открылся магазин Eurospar.

Продуктовую сеть "Алые паруса" основала в 1999 году Ольга Блажко, на пике развития сеть насчитывала 18 магазинов. По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на источники на рынке коммерческой недвижимости, сеть закрывается. В 2019 году РБК сообщал, что сеть выставили на продажу. В "Алых парусах" не ответили на запрос "Коммерсанта" и ТАСС.

Управление "Елисеевским" от "Алых парусов" также может перейти другому игроку, считает "Коммерсантъ". В "Азбуке вкуса" ТАСС сообщили, что не рассматривают аренду "Елисеевского".