Петербургский политех в декабре презентует первый в России серийный электромобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого в середине декабря презентует в Москве и Петербурге первый отечественный серийный электромобиль "Кама-1", сообщил в среду Алексей Боровков, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии", в котором разработали электромобиль.

"Электромобиль "Кама-1" [презентуют] буквально через неделю - 10-11 декабря в Москве <...> состоится выставка, центральный форум Минобрнауки", - сказал Боровков на II международном форуме "Новые производственные технологии", проводимом в онлайн-формате. Он добавил, что в Петербурге электромобиль собираются представить 15 декабря.

Боровков отметил, что электромобиль является опытным промышленным предсерийным образцом, прошедшим испытания и имеющим всю необходимую сертификацию для транспортного средства. Сейчас идут переговоры о проведении тест-драйва "Кама-1" непосредственно на презентации.

Как сообщали в пресс-службе СПбПУ, предполагается, что он может стать доступным для обычных покупателям уже в 2021 году.

Электромобиль "Кама-1" является компактным (длина 3,4 м, ширина -1,7 м) городским смарт-кроссовером эконом-класса. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров, а ее цена составит около миллиона рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тысяч машин в год.

Второй международный форум "Новые производственные технологии" организован СПбПУ Петра Великого и рядом вузов-партнеров. На форуме будет представлен опыт цифровой трансформации предприятий и применения передовых производственных технологий для обеспечения приоритетов научно-технологического развития РФ. Основной темой форума 2020 года станут актуальные проблемы и глобальные тренды в условиях пандемии. Форум проходит при поддержке Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука", программы "5-100".