Путин 4 декабря выступит на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит с речью на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая состоится в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планирует", - подтвердил он планы президента. "Действительно, будет конференция по искусственному интеллекту. Она будет в режиме видеоконференции, тоже режим вынужденный, и планируем, что президент примет участие, это будет в пятницу", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, ограничится ли Путин только выступлением или пообщается с участниками мероприятия, Песков сказал, что глава государства "безусловно выступит там". "Наверное, будут какие-то слова [Германа] Грефа как организатора этой конференции ежегодной", - добавил он.

Как сообщили в пресс-службе "Сбера", ожидается, что банк представит на международной онлайн-конференции AI Journey 4 декабря свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта, в том числе те, которые ранее не демонстрировались публично. Представители "Сбера" также расскажут об AI-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах.

AI Journey - одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про развитие искусственного интеллекта. Конференция проводится "Сбером" совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.