Мишустин предложил приступить к созданию цифровых коридоров между Китаем и ЕАЭС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. России и Китаю необходимо приступить к созданию системы цифровых коридоров для расширения сотрудничества между КНР и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.

Глава российского кабмина отметил, что для обоих государств важно развитие сотрудничества между Китаем и ЕАЭС, в том числе по сопряжению китайской инициативы "Один пояс - один путь" и планов организации.

"В рамках такого взаимодействия нам нужно приступить к созданию системы цифровых коридоров между странами "пятерки" и Китая, сформировать условия для внедрения электронной сертификации во взаимной торговле по ряду товаров", - указал российский премьер.

По его словам, важно также наладить диалог по вопросам внешнеторговой политики Союза и КНР. "Все это даст новые возможности для совместной работы и позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество", - уверен Мишустин.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.