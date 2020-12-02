"Технополис Москва" вошел в тройку лидеров рейтинга особых экономических зон России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Эксперты из Ассоциации кластеров и технопарков России составили рейтинг особых экономических зон (ОЭЗ), "Технополис Москва" занял второе место. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Технополис Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Его составили эксперты из Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке специалистов Министерства экономического развития Российской Федерации. В число лидеров рейтинга по итогам 2019 года в той же категории также вошли ОЭЗ "Дубна" и ОЭЗ "Санкт-Петербург". Всего в рейтинге рассматривалась деятельность 16 особых экономических зон России", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, эксперты оценили высокую инвестиционную привлекательность столичной особой экономической зоны, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами. По итогам прошлого года объем инвестиций резидентов составил 6,6 млрд рублей, также было создано около 800 новых рабочих мест, это в два с половиной раза больше, чем годом ранее.

По словам заммэра, в рейтинге отдельно рассматривалась инвестиционная привлекательность региона, по этому критерию "Технополис "Москва" традиционно в лидерах. По сравнению с предыдущим периодом в ОЭЗ также выросли показатели обеспеченности инфраструктурой, земельными ресурсами, инвестиционной и инновационной активности, а также благоприятности условий для предпринимательской деятельности.

"Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2019 году получили 24 компании - в три раза больше, чем годом ранее. Совокупный объем их заявленных инвестиций достиг 15 млрд рублей, из них 3,24 млрд рублей инвестиций уже осуществлено. Всего на конец 2019 года в ОЭЗ "Технополис "Москва" было зарегистрировано 67 резидентов, это на 12% превысило плановый показатель. По итогам 11 месяцев статус резидента ОЭЗ имеют уже 79 высокотехнологичных компаний, это также превышает плановые показатели по привлечению новых резидентов в этом году", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

В ОЭЗ "Технополис Москва" входят пять площадок: в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". В целом они занимают территорию свыше 200 га. В технополисе работают более 180 высокотехнологичных компаний. Они производят микроэлектронику, медицинские изделия и оборудование, досмотровое и образовательное оборудование, системы обеззараживания воздуха и многое другое.