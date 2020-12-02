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Силуанов считает, что правительство увеличит финансовую помощь регионам в 2021 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Финансовая помощь регионам со стороны правительства РФ в 2021 году будет увеличена, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Совета Федерации.

"Надеемся, я даже уверен, что в следующем году помощь субъектам Российской Федерации будет увеличена. Вопрос величины, суммы - мы будем смотреть уже в ходе исполнения бюджета. Но будем также предметно мониторить ситуацию с исполнением региональных бюджетов и, конечно, оказывать помощь для исполнения первоочередных обязательств", - сказал он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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