Гендиректор универмага "Елисеевский" в Москве опровергла информацию о его закрытии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Информация о закрытии известного магазина "Елисеевский" на Тверской улице не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС гендиректор Елисеевского магазина Наталья Харитонова.

Ранее "Коммерсантъ" и ряд Telegram-каналов сообщили, что сеть "Алые паруса" закрывает магазины. Управление историческим универмагом "Елисеевский" якобы также отойдет от "Алых парусов" другому игроку.

"Елисеевский не закрывается, это просто слухи. У нас нет субарендаторов и, надеюсь, не будет: есть управляющая компания ("Алые Паруса" - прим. ТАСС), и она пока не меняется. Также у нас арендный договор с Москомимуществом, по которому мы продолжаем арендовать пространство на Тверской улице", - сказала Харитонова.

По информации ТАСС, торговая сеть "Алые паруса", объединяющая восемь магазинов в Москве, закрыла почти все свои торговые объекты, кроме магазина "Елисеевский" в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка и универмага в ТЦ "На Беговой".