Бизнес, будь как дома! На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели в Кузбассе?

Тем, кто никогда не был в Кузбассе, регион представляется как большой угольный бассейн. Промышленность действительно является фундаментальной основой региональной экономики. Запасы угля здесь составляют свыше 68 млрд тонн, работают более 120 угольных предприятий - это шахты, разрезы, обогатительные фабрики. Для большинства городов именно они являются градообразующими, потому Кузбасс - лидер среди регионов России по количеству моногородов на своей территории - их здесь более 20. Несмотря на развитую промышленность, на предприятиях которой работает большая часть населения Кузбасса, значимую роль для региона сегодня имеет малый и средний бизнес. Предприниматели создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, тем самым диверсифицируя экономику. Но их роль не только в этом. Перед бизнес-сообществом стоит и другая, более важная задача - сделать жизнь в промышленном регионе комфортной и современной, создать места для семейного отдыха и прогулок, спорта и туризма, обучения и детского творчества. Создавать инновации, помогать развиваться медицине, промышленности, экологии, развивать сельское хозяйство… И это далеко не все.

Мы прекрасно понимаем, что при грамотном подходе и хорошей поддержке предпринимательство способно стабильно развиваться и приносить огромную пользу нашему региону. Значение малых и средних компаний сложно переоценить. Это предприятия, которые окружают нас на каждом шагу и при этом делают нашу жизнь комфортной и удобной. У кузбасских бизнесменов есть много интересных проектов и прорывных идей, реализация которых позволяет делать регион сильнее. Поэтому наши совместные усилия направлены на создание в Кузбассе благоприятных условий для ведения бизнеса и для инвесторов. В этом году в условиях пандемии коронавируса и на федеральном, и на региональном уровнях приняты беспрецедентные меры для поддержки предпринимательства. В итоге только налоговый импульс, который мы дали в этом году для поддержки бизнеса, оценивается в 1,8 млрд рублей. Уверен, разработанные механизмы помогут нашим малым и средним компаниям с наименьшими потерями пройти испытание пандемией и продолжить путь по достижению амбициозных задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным и Правительством РФ в сфере развития малого и среднего предпринимательства Сергей Цивилев губернатор Кузбасса

Описание Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев © Пресс-служба губернатора Кузбасса

Сегодня в Кузбассе действуют почти 67 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают более 200 тыс. человек. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" власти региона намерены к 2030 году увеличить число занятых в бизнесе до 310 тыс. человек, количество самих малых и средних предприятий тоже должно увеличиться. Для этого необходимо, чтобы действующие бизнесмены видели потенциал для работы в Кузбассе, а молодежь - перспективы в предпринимательской карьере. И тем и другим региону есть что предложить. Развитая инфраструктура поддержки бизнеса предлагает около 300 различных услуг и консультаций, возможностей для обучения, финансовой поддержки, форм содействия в развитии инвестиционного и экспортного потенциала. На эти цели по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Кузбассе в 2020 году направлено свыше 850 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Дом предпринимателя Весной 2020 года в Кемерове заработал региональный центр "Мой бизнес", или, как здесь еще его называют, Дом предпринимателя. Так совпало, что произошло это именно в начале пандемии, и помощь малому и среднему бизнесу оказалась как нельзя кстати.

Первыми нашими заявителями стали предприниматели из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики - общественного питания, туризма, сферы услуг. Свою задачу мы сразу видели в том, чтобы максимально помочь каждому из них сохранить бизнес и рабочие места. В тот момент им было важно почувствовать, что они не одни, что им помогут. Самыми востребованными на тот момент стали услуги по продвижению бизнеса, вместе с предпринимателями мы искали новые направления работы, помогали переориентировать их производства на выпуск более востребованных товаров. А потом благодаря большой работе по популяризации предпринимательства стали обращаться и те, кому нужна была помощь в открытии своего дела. Кристина Шинкарюк директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе

Описание Директор центра "Мой бизнес" в Кузбассе Кристина Шинкарюк © ТАСС

Руководитель частной детской школы футбола из Кемерова Олег Матюшев был как раз в числе первых клиентов центра "Мой бизнес". Ежедневные тренировки, которые посещали больше трехсот детей, в апреле из-за ограничительных мер пришлось прекратить. Предприниматель признается, впервые за шесть лет в бизнесе было так волнительно. Специалисты центра помогли ему оформить беспроцентный кредит на выплату зарплат, разобраться с отсрочками и уплатой налогов, а когда ограничения начали постепенно снимать и тренировки возобновились, разработали рекламную кампанию, чтобы привлечь к занятиям новых воспитанников. И все это совершенно бесплатно.

Описание Олег Матюшев, предприниматель © ТАСС

"Наши занятия были приостановлены полностью, работа встала. Было волнительно, конечно. Но когда стали получать поддержку, это давало оптимизм. Причем поддержали не только финансово, но и морально", - делится Матюшев. Сотрудничество с "Моим бизнесом" предприниматель продолжает. Сейчас вместе с консультантами центра он работает над проектом по созданию в Кемерове футбольного манежа для тренировок. Сейчас его спортшкола арендует тренировочные площадки, мечта бизнесмена - построить собственную. Меньше чем за год услугами и поддержкой от центра "Мой бизнес" воспользовались почти 16 тыс. жителей Кузбасса. Их них порядка 10 тыс. человек - от школьников до пенсионеров - были вовлечены центром в региональный проект "Популяризация предпринимательства". Он направлен на то, чтобы сформировать положительный образ этой сферы деятельности, а также вовлечь различные категории граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе в создание новых субъектов МСП. Программист по профессии, кемеровчанин Иван Щербаков новый статус самозанятого получил в Кузбассе в числе первых, уже 1 июля. Он продолжает трудиться по найму и разрабатывает программное обеспечение, а в свободное от основной работы время занимается бизнесом, организуя праздники и квесты для детей и взрослых. "Самозанятость можно совмещать с официальной работой по найму, многие этого не понимают, но это действительно так. Зарегистрировался я как самозанятый в начале июля, дальше очень помогли в центре "Мой бизнес": рассказали о налоговых вычетах при применении налога на профессиональных доход, научили ими пользоваться, и в принципе по любому вопросу туда можно обратиться за поддержкой в онлайн-режиме", - делится Щербаков.

Проводя в регионе масштабную работу по популяризации бизнеса и нового специального налогового режима, мы видим, какой отклик она получает. Только в первый месяц почти 3 тыс. граждан зарегистрировались в качестве самозанятых, а сегодня эта цифра приближается уже к 10 тыс. человек. Кроме пониженной налоговой ставки самозанятые также смогут воспользоваться и действующими для субъектов МСП мерами - это льготные займы, имущественная поддержка. Кроме федеральных мер в Кузбассе действуют свои региональные инструменты поддержки. Константин Венгер заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию

Региональные преференции В уходящем году Кузбасс стал первым регионом страны, где на областном законодательном уровне было утверждено понятие семейного предпринимательства, чтобы такой бизнес мог получать адресную господдержку. Из областного бюджета на эти цели выделили 90 млн рублей в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". 300 семейных компаний до конца года получат субсидии до 300 тыс. рублей на развитие своего дела. На федеральном уровне такая инициатива только прорабатывается, а в Кузбассе уже нашли возможности поддержать тех, кто работает вместе.

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В числе первых получателей такой адресной господдержки в регионе оказались супруги Трошковы из моногорода Мыски на юге Кузбасса. Их семейный бизнес - частная стоматология. Надежда Трошкова - врач стоматолог-ортопед, ее муж Юрий руководит и управляет малым бизнесом. Семья предпринимателей получила почти 225 тыс. рублей и смогла компенсировать затраты на дорогостоящее оборудование для лечения пациентов. "Мы одиннадцать лет в браке, из них девять - вместе в бизнесе. Начинали сами, приобретали дорогостоящее оборудование, обустраивали помещение. Сейчас есть поддержка, причем адресная именно для семейного бизнеса, это очень ценно", - делится супруга. В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Кузбассу были выделены дополнительно 113 млн рублей для льготного кредитования бизнеса. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса сформировал новый кредитный продукт - льготные займы до 500 тыс. рублей всего под 1% с отсрочкой платежей по погашению основного долга на шесть месяцев. Такой мерой финансовой поддержки воспользовались уже более 116 предпринимателей региона, а общая сумма займов превысила 56 млн рублей. Весной, в самом начале пандемии коронавируса, власти Кузбасса одними из первых в стране разработали и утвердили на региональном уровне первоочередные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Для компаний из наиболее пострадавших отраслей предоставлялись безвозмездные субсидии из областного бюджета на выплату зарплат сотрудникам, чтобы сохранить трудовые коллективы. Такой поддержкой воспользовались свыше 800 малых и средних предприятий, сумма предоставленных субсидий превысила 80 млн рублей. Вместе с тем самой востребованной мерой стала прямая финансовая поддержка бизнеса в виде грантов на выплату заработной платы на два месяца исходя из МРОТ. На это было выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Благодаря только этой мере почти 35 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей сохранили 90% своих сотрудников. На региональном уровне для бизнеса в Кузбассе в этом году были снижены налоговые ставки. По УСН - с 6 до 1% с объектом налогообложения "доходы" и с 15 до 5% с объектом налогообложения "доходы минус расходы". Также вдвое снижена ставка по ЕНВД - с 15 до 7,5%. Уменьшены проценты по налогу на имущество организаций и для владельцев торгово-офисной недвижимости. Все эти меры позволили сохранить число занятых в отрасли, поддержать самих предпринимателей и дать им уверенность в завтрашнем дне. Отклик бизнеса на такую поддержку не заставил себя долго ждать. Малые и средние предприятия стали помогать медикам, переориентировали свои производства на выпуск необходимой для борьбы с коронавирусом продукции, а также работают над новыми бизнес-проектами, реализация которых даст региону новые рабочие места, поможет сделать жизнь в городах более комфортной, определит новые центры экономического роста.