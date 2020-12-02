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Китай впервые за 30 лет начал закупать рис в Индии

Пекин ежегодно импортирует около 4 млн тонн риса, но прежде избегал закупок из Индии, ссылаясь на проблемы с его качеством

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Китай приступает к импорту риса из Индии впервые за последние три десятилетия.

Как сообщает в среду газета The Hindustan Times, начать закупки индийского риса КНР заставило сокращение в 2020 году мирового экспорта этой сельскохозяйственной культуры и более низкие цены индийских экспортеров.

"В соответствии с подписанным соглашением Индия с декабря по февраль поставит в Китай 100 тыс. тонн дробленого риса по цене $300 за тонну", - заявил изданию председатель Индийской ассоциации экспортеров риса Кришна Рао. - Это первые закупки Китаем индийского риса как минимум с начала 1990-х годов, в будущем они могут увеличиться".

Индия - крупнейший в мире экспортер риса, а Китай - его крупнейший импортер. Пекин ежегодно импортирует около 4 млн тонн риса, но прежде избегал закупок из Индии, ссылаясь на проблемы с его качеством, отмечает The Hindustan Times.

Традиционными поставщиками риса в Китай являются Таиланд, Вьетнам, Мьянма и Пакистан, которые в этом году сократили поставки за рубеж и увеличили экспортные цены.

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