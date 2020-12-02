Власти хотят разрешить ремонт трамвайных путей и сети троллейбусов за счет дорожных фондов

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Ремонт трамвайных путей и контактной сети троллейбусов планируется разрешить за счет средств дорожных фондов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федераций.

"Такое право использовать средства дорожных фондов на трамваи и троллейбусы мы подготовили и внесем. Это право региона, мы считаем, что не должны ограничивать. Насколько я понимаю, когда дорожные фонды прописывали - просто это более дорогостоящие работы. Видимо, поэтому тогда их исключили. Но мы сейчас готовим поправки, чтобы разрешить за счет дорожных фондов реконструировать сеть и трамваев, и троллейбусов", - сказал он.

Он также напомнил о росте объема дорожных работ в 2020 году. Так, сейчас в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вместо 6 тыс. объектов в нормативное состояние приведено 7,2 тыс. объектов, вместо 123 млн кв. м асфальтобетонного покрытия уложено 142 млн кв. м.