Минцифры выступило за активное развитие возможностей российских видеохостингов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия должна развивать возможности собственных видеохостингов в связи с цензурой западных IT-компаний в отношении российских СМИ. Об этом в среду заявила директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры Екатерина Ларина в Общественной палате РФ.

По ее словам, практика доверия миру, разделения производств, разделения специфических видов деятельности, отсутствия консолидации некоторых видов производств в РФ, привела к появлению инструментов давления. Так, в информационном пространстве россияне постоянно пользовались комфортными западными площадками, включая YouTube.

"Конечно, нам нужно поддерживать свои сервисы, нам нужно параллельно с законодательным регулированием стимулировать развитие альтернативных возможностей собственных площадок, - подчеркнула директор департамента. - Мы цивилизованно и ответственно должны продолжать двигаться по пути регулирования и разъяснения наших позиций".

В 2020 году, по данным Роскомнадзора, было выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, "Спутник", "Царьград-ТВ", "Крым 24". Вводились ограничения на просмотр фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".

19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может также получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

В Минцифре данный законопроект назвали вынужденной мерой.