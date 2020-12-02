Совфед одобрил закон о ратификации соглашения ЕАЭС об акцизах на табачную продукцию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Страны ЕАЭС подписали это соглашение в декабре 2019 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, документ устанавливает принципы и порядок гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территории ЕАЭС, в т. ч. определяется порядок гармонизации ставок акцизов на сигареты.

Для сближения ставок акцизов устанавливается единая индикативная ставка акцизов и диапазоны отклонения фактических ставок.

С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки €35 за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

Государствами - членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.