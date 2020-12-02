В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 2 декабря. /ТАСС/. Завод по производству российской вакцины от коронавируса будет построен в Казахстане в ближайшее время. Об этом заявил в среду президент Казахстана республики Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в режиме видеоконференции.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], за содействии в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины", - сказал Токаев.