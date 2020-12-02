ВЭБ.РФ планирует запустить систему "зеленого" финансирования к июлю 2021 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует запустить российскую национальную систему "зеленого" финансирования к июлю 2021 года, заявил старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

"Мы ожидаем, что к июлю 2021 года у нас будет запущена и сформирована система финансирования "зеленых" проектов, она будет действующей", - рассказал он.

Вышковский добавил, что с технической стороны таксономия данного проекта уже вынесена на обсуждение с привлечением инвесторов, а также обсуждается на уровне международных экспертов. Далее, после вынесения на рассмотрение рабочей группы, эксперты обсудят меры поддержки "зеленых" проектов со стороны правительства.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ совместно с правительством, банками и экологическими экспертами разрабатывает методологические рекомендации по "зеленому" финансированию проектов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм "зеленых" облигаций.