Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не продвинулись к завершению

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неформальные консультации министров стран ОПЕК+ по состоянию на полдень 2 декабря не продвинулись к завершению и продолжаются, сообщили ТАСС два источника в делегациях.

"Прогресса нет, переговоры продолжаются" - сказал один из собеседников ТАСС. Другой добавил, что "вообще непонятно, что происходит".

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Есть три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн баррелей в сутки с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

Министерская конференция стран ОПЕК+ из-за этого даже была перенесена с 1 на 3 декабря. Оставшееся время планировалось использовать для дополнительных консультаций. Заседание, которое назначено на четверг в 16 часов по московскому времени, пройдет в формате видеоконференции.