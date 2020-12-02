СФ одобрил закон о заморозке индексации окладов федеральных госслужащих до 2022 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, которым приостанавливается до 1 января 2022 года действие нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих.

Соответствующие изменения вносятся в закон о государственной гражданской службе РФ. Согласно документу, оклады федеральных госслужащих индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, документ согласуется с законом о бюджете на предстоящие три года.

"Речь идет об оптимизации бюджетных расходов и их сокращении на государственное управление. К великому сожалению, ситуация глобальная, и ситуация в бюджетной сфере складывается таким образом, что необходимо согласиться с предложением правительства и на предстоящий год действие этой нормы приостановить, надеясь на то, что по истечении этого периода возникнут возможности реализовывать данное положение закона", - сказал сенатор.