МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВТБ начал выдавать льготные кредиты на цифровизацию по госпрограмме Минцифры, первая сделка прошла в Калининграде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы госбанка.

"ВТБ выдал первый льготный кредит по программе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний. Кредиты в рамках программы предоставляются по ставке от 1% до 5% годовых. Первая сделка прошла в Калининграде: финансирование получил проект по организации касс самообслуживания в магазинах "Семья", - сообщил представитель пресс-службы.

Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, ускорить время обслуживания, сократить и разгрузить очереди. Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии.

Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского программного обеспечения и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает субсидиями банки для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта - от 25 млн до 5 млрд рублей. При реализации программы по цифровизации - нескольких взаимосвязанных проектов - льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 млн до 10 млрд рублей.