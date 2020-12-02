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СФ одобрил закон о приостановке индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов

Документ был внесен в нижнюю палату парламента кабмином в сентябре

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов Госдумы и членов Совфеда до 1 января 2022 года.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента кабмином в сентябре вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Авторы инициативы предлагают приостановить действие норм закона, которые предполагают ежегодную индексацию на уровень инфляции размера фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, документ вносится в комплексе с другими проектами федеральных законов, которые в том числе предусматривают приостановление на период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года индексации должностных окладов государственных гражданских служащих. Кроме того, закон принципиально согласуется с предложенной кабмином инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, уточняется в сопроводительных материалах.

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