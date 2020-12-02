Совфед заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который в очередной раз замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ.

До 1 января 2022 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, то есть 73,68% денежного довольствия. Годом ранее был принят аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2021 года.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в качестве замечания к закону отметил, что действие данной нормы уже неоднократно с 2015 года приостанавливалось федеральными законами. "Тем не менее в федеральном законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено с 1 октября 2021 года повышение на 3,7% денежного довольствия военнослужащих и иных приравненных к ним категорий граждан, что повлечет соответствующее повышение им пенсий", - говорится в заключении комитета.