Совфед продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка России в период до 20 июня 1991 года. Закон, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годы, внесен правительством РФ.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных гражданами во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 году составляет 48,14 трлн рублей, в 2022 году - 50,10 трлн рублей, в 2023 году - 52,10 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ. "Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2023 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.