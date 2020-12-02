Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о регулировании страхового рынка

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования страхового рынка и защиту граждан от недобросовестных страховщиков. Документ инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 декабря.

Согласно документу, Банк России сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам). Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок. Решение ЦБ о приостановлении операций будет являться основанием для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг приостанавливать соответствующие операции субъекта страхового дела.

Законопроектом уточняются основания для принятия решения ЦБ об отзыве лицензии у субъекта страхового дела. Решения ЦБ об ограничении или приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии будут вступать в силу не со дня их размещения на официальном сайте ЦБ, как сейчас, а со дня их принятия. Расширяется перечень оснований назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов страховой организации.

С даты вступления в силу решения регулятора об отзыве всех выданных им лицензий приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации (эти требования не распространяются на случаи отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности, принятого по заявлению субъекта страхового дела, за исключением случаев введения временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии).

Как ранее поясняла Яровая, законопроект направлен на защиту средств граждан и расширение полномочий Банка России путем введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества страховой организации в целях исполнения своих обязательств перед гражданами. ЦБ будет иметь возможность принимать меры, направленные на то, чтобы не допустить вывода денежных средств за рубеж недобросовестными участниками страхового рынка. Кроме того, ЦБ будет вправе принимать решения о полном или частичном приостановлении расходных операций по открытым страховой организацией банковским счетам, указала она.