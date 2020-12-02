"Уралхим" и "Уралкалий" увеличили поставки в Африку в пять раз

ХАРТУМ, 2 декабря. /ТАСС/. "Уралхим" и "Уралкалий" нарастили поставки удобрений странам Африки в 5 раз, до 750 тыс. тонн в год, перенаправили в регион около 20% поставок в Индию, сообщил в интервью ТАСС основной владелец компаний Дмитрий Мазепин.

"Мы когда начинали этот бизнес, у нас было от 100 до 150 тыс. тонн [поставок минеральных удобрений в год]. Сейчас мы продаем 750 тыс. тонн, поэтому мы в пять раз нарастили наши поставки" - сказал он.

Мазепин пояснил, что компания перераспределила объемы экспортных поставок, прежде всего убрав объемы с Индии. "Процентов на 20 мы убрали [поставки] с Индии и перевели сюда", - сказал он, отметив, что компании направили эти объемы в Замбию, Зимбабве, Нигерию, Кению, Мозамбик. "И, я надеюсь, будем работать с Суданом", - добавил он. Индия является одним из крупнейших в мире потребителей калийных удобрений.

Также совладелец "Уралхима" и "Уралкалия" отметил, что компании не планируют строить терминал для поставок удобрений в Африку. "Я думаю, что таких больших инвестиций точно делать не будем. У них все это развивается. Более того, другие компании, включая китайские, сильно вкладываются в портовые мощности. Это не наш бизнес - строить порты", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Уралхим" и "Уралкалий" намерены постепенно увеличивать объем поставок минеральных удобрений в Африку. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, спрос на удобрения в африканских странах рос на 4-5% в год в течение последних пяти лет.