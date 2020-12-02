Калининградская область в 2021 году будет наращивать объем поддержки бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Объем поддержки бизнеса в Калининградской области в 2021 году будет увеличен по сравнению с текущим годом, в том числе с учетом последствий пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор региона Антон Алиханов.

В 2020 году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией область потратила порядка 2,5 млрд рублей, включая средства на поддержку бизнеса и системы здравоохранения.

"Очень хотелось бы надеяться, что первые несколько месяцев следующего года мы будем активно проводить вакцинацию, и затрат именно на систему здравоохранения, исключительно связанных с коронавирусом, будет уже гораздо меньше. Мы создали себе базу материально-техническую, самую затратную, в этом году, поэтому надеемся, что в следующем году этих затрат будет гораздо меньше. Если говорить про поддержку бизнеса, то я считаю, что следующий год не должен стать сильно отличающимся от 2020 года. То есть мы своей стороны, со стороны регионального бюджета, будем наращивать объемы поддержки для бизнеса", - сказал Алиханов.

В бюджете региона на 2021 год, который уже принят в окончательном чтении, сумма расходов, направляемых на поддержку бизнеса, в абсолютных цифрах рекордная по сравнению с предыдущими годами, отметил губернатор. "У нас... порядка 1,4 млрд рублей уже заложено для министерства сельского хозяйства области на поддержку отрасли, почти 200 млн рублей мы заложили для кредитов под 1% на программу "Восток" по развитию восточных районов области, заложены порядка 50 млн рублей под проектирование восстановления объектов культурного наследия и плюс дополнительные средства на докапитализацию Центра поддержки предпринимательства, который будет заниматься гарантийной поддержкой, льготным кредитованием бизнеса и так далее - это несколько сотен миллионов рублей", - сказал он, добавив, что в целом на поддержку экономики региона в 2021 году из областного бюджета будет направлено почти 1,8 млрд рублей, что составляет 3% расходов 2021 года. Эта сумма не учитывает федеральные трансферты на поддержку рынка труда, которые выделяются области после отмены части таможенных льгот для бизнеса в 2016 году.

Калининградский губернатор отметил важность поддержки бизнеса для решения задачи сохранения и создания новых рабочих мест, борьбы с безработицей. "Мы видим борьбу с безработицей, создание новых рабочих мест своей главной задачей на ближайшее время", - сказал он. Пик безработицы в регионе был зафиксирован в начале осени, когда число официально зарегистрированных на бирже труда достигло почти 39 тыс. человек против 3 955 человек на начало года. "Сейчас чуть большее 33 тыс. безработных. По сравнению с пиком, когда у нас было 39,7 тыс. человек безработных, мы наблюдаем снижение. Это активная работа Министерства социальной политики области, Центра занятости населения. Будем продолжать эту работу дальше", - отметил Алиханов.

Он добавил, что в значительной мере безработица обусловлена несоответствием ожиданий ищущего работу возможностям, которые ему предоставляются. Например, калининградская группа компаний "Залесское молоко" предлагает 132 вакансии с высокой заработной платой, но не всегда может найти себе работников. Кроме того, по его словам, имеет значение вопрос обеспеченности работников жильем. "Эластичность рынка жилья - одна из главных проблем, если говорить про рынок труда", - сказал он.

Поддержка занятости

Для снятия напряженности на рынке труда в области провели 63 ярмарки вакансий при участии гостинично-ресторанного бизнеса, торговли, обрабатывающих производств, строительной отрасли, государственных и муниципальных учреждений. Почти 3 тыс. предпринимателей получили выплаты от 15 тыс. до 100 тыс. рублей при условии трудоустройства не менее 15 человек. На общественные и временные работы устроены более 250 человек, лишившихся работы и находящихся под угрозой увольнения. В ближайшее время таким образом планируется трудоустроить еще порядка 600 человек.

Область также включилась в программу по бесплатному переобучению потерявших работу или находящихся под риском увольнения из-за пандемии. Программа инициирована Министерством просвещения, Министерством труда и социальной защиты РФ и союзом "Ворлдскиллс Россия". Квота региона - 1 176 человек, заявки подали свыше 800, к занятиям допущены почти 500 человек, остальные заявки находятся на рассмотрении. Обучение в Калининградской области проводится по 29 направлениям в 11 колледжах и техникумах.