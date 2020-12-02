Bloomberg: Маск предупредил об угрозе падения акций Tesla при отсутствии прибылей

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск предупредил служащих возглавляемой им компании Tesla о возможности падения стоимости ее акций в случае возникновения у инвесторов опасений по поводу их прибыльности. Об этом, как сообщило в среду агентство Bloomberg, Маск уведомил сотрудников Tesla в направленном им электронном послании.

Предприниматель призвал служащих компании к активизации усилий по сокращению расходов и к выполнению всех взятых на себя обязательств, включая выпуск полумиллиона электромобилей в этом году.

"Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая - около 1% в прошлом году. Инвесторы оказывают нам большое доверие применительно к нашей будущей прибыльности, но если на каком-то этапе они придут к выводу, что ее не будет, наши акции сразу же обвалятся как суфле под ударом кувалды", - цитирует агентство послание Маска. В компании, как отметило Bloomberg, пока не откликнулись на предложение прокомментировать это сообщение.

За последние 12 месяцев состояние Маска выросло примерно на $100 млрд, согласно подсчетам Bloomberg. Агентство отметило, что никто более из 500 богатейших людей мира не умножил свой капитал так быстро за указанный период. Основной причиной увеличения его состояния стал рост капитализации Tesla. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $500 млрд.

С учетом роста курса акций Tesla состояние Маска к концу ноября составило примерно $128 млрд. По данному показателю он опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса (также около $128 млрд) и уступает теперь только главе компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд).

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. Маск также возглавляет компанию SpaceX.