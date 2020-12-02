Продажи "Автоваза" в России в ноябре показали лучший результат за семь лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" в ноябре 2020 года увеличил продажи на российском рынке на 21,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 38 тыс. машин. Это стало лучшим результатом месячных продаж с декабря 2013 года, говорится в сообщении компании.

"В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года (31 217 штук), и это новый рекорд месяца (максимум за период начиная с декабря 2013 года, когда продажи составили 38 948 штук), на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей", - отмечается в сообщении.

Тройка лидеров по продажам осталась неизменной. Так, первое место занимает Lada Granta (14,5 тыс. автомобилей, рост на 15,6% к ноябрю 2019 года), второе - Lada Vesta (11,8 тыс. автомобилей, +35,3%), замыкают тройку пассажирские и коммерческие версии семейства Largus, продажи которых составили 4 тыс. машин.

"Рекордные показатели продаж автомобилей Lada в ноябре стали возможными благодаря действию государственных и собственных программ Lada, а также запуску продаж специальных серий наших популярных моделей. Влияние на рост продаж оказали и поставки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок", - прокомментировал результаты исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "Автоваза" Оливье Морне, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно прогнозу компании, общие результаты 2020 года будут ожидаемо ниже прошлого года, несмотря на высокий спрос в осенние месяцы. "Но очевидно, что в это непростое время нам удалось сохранить и долю рынка, и уверенное лидерство бренда Lada в России", - сказал Морне.

О компании

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.