Стоимость ценных бумаг в собственности россиян достигла 4,7 трлн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях к концу III квартала 2020 года без учета вложений в паи ПИФ и ценных бумаг в портфелях доверительного управления достигла 4,7 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

Данный показатель вырос на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45% по сравнению с прошлым годом.

В ЦБ добавили, что в III квартале розничные инвесторы сохраняли интерес к рисковым активам, включая структурные облигации, которые покупали в том числе в качестве альтернативы вкладам. Общая стоимость структурных облигаций на счетах физических лиц достигла 489 млрд рублей, что составляет 19% от всего объема долговых бумаг, принадлежащих гражданам.

При этом в Банке России подчеркивают, что продавцам инвестиционных продуктов и услуг необходимо давать полную информацию о них гражданам. Также регулятор считает важным контролировать риски мисселинга. Это связано в том числе со сложностью некоторых продуктов, например структурных. Для этого, в частности, введены паспорта финансовых продуктов и планируется внедрить правила продаж небанковских продуктов банками.