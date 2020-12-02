В ООН заявили о сокращении либо медленном росте зарплат в мире из-за пандемии

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к тому, что в первом полугодии 2020 года во многих странах зарплата либо сократилась, либо росла медленнее, чем прежде. При этом особенно сильно нынешний кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ).

"Ежемесячные зарплаты за первые шесть месяцев упали или росли медленнее вследствие пандемии COVID-19 в двух третях стран, в отношении которых имеются официальные данные", - указывают авторы доклада. По мнению МОТ, "в ближайшем будущем нынешний кризис скорее всего окажет массированное давление на зарплаты в сторону снижения". Подчеркивается, что заработок женщин и низкооплачиваемых работников "был непропорционально сильно затронут этим кризисом".

Хотя в одной трети стран, предоставивших в МОТ сведения, зарплата, как отмечают эксперты, "вроде бы выросла", это произошло "в значительной степени за счет существенного сокращения низкооплачиваемых работников". В государствах, принявших "сильные меры для сохранения занятости, последствия кризиса ощущались прежде всего в падении зарплат, а не в массовой потере рабочих мест", отмечается в докладе.

На основе анализа данных, поступивших из 28 европейских стран, авторы доклада пришли к выводу, что "без временных субсидий наименее оплачиваемые 50% работников потеряли бы, по оценкам, 17,3% их зарплаты". Вследствие нынешнего кризиса больше рабочих часов потеряли работники низкой квалификации, нежели высокооплачиваемые управляющие и высококвалифицированные кадры. В целом, с учетом всех категорий персонала, если бы не было субсидий, то зарплаты снизились бы на 6,5%. Субсидии покрыли 40% этого снижения, констатировали в МОТ.

"Рост неравенства, вызванный кризисом COVID-19, грозит привести к бедности, социальной и экономической нестабильности, что имело бы катастрофические последствия", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер. Он призвал проводить "адекватную политику в сфере зарплаты с учетом устойчивости рабочих мест и предприятий".