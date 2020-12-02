"Роснефть" продаст часть активов российским компаниям для повышения качества портфеля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" приняла решение оптимизировать портфель активов и продать часть проектов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям для улучшения его качества. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

Он сообщил также, что продажа будет осуществляться "на рыночных условиях". Компания готова вести переговоры с теми, кто нуждается "в дополнительной добыче и готовы вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовы взять на себя все социальные обязательства".

"Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - сказал он.

Всего "Роснефть" планирует заместить около 10% своего портфеля, именно столько занимают в нем "истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление", сказал представитель компании. При этом основу добывающего сегмента составляют месторождения, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. "Оптимизация портфеля активов - часть стратегической программы развития "Роснефть-2022", - добавил он.

Оптимизация портфеля активов является стандартной мировой практикой для энергетических компаний. Так, крупнейший в США нефтегазовый мейджор в рамках стратегии планирует реализовать активы на сумму $20 млрд.

Ранее топ-менеджеры компании подтвердили планы оптимизировать портфель активов на конференции с инвесторами, сообщала компания Sova Capital. Отмечалось, что эквивалент по добыче этих проектов оценивается в 20 млн тонн нефти в год, а их продажу планируется осуществить в течение следующих 18 месяцев. В целом, речь идет о продаже около 200 лицензионных участков, начиная уже со следующего года. Благодаря экономии на капитальных и операционных вложениях в поддержание добычи или закрытие скважин "Роснефть" сможет сэкономить до 2040 года более $30 млрд.