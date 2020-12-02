Кодами маркировки снабдили 168 млн товаров легкой промышленности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские производители товаров легкой промышленности уже снабдили кодами маркировки 168 млн товаров в преддверии начала обязательной маркировки этой категории товаров, намеченного на 1 января 2021 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Многие компании заблаговременно стали готовиться к введению маркировки. Так, уже эмитировано около 168 млн кодов, а более 253 тыс. товаров продано по чеку", - говорится в сообщении.

Каждый покупатель сможет проверить легальность, качество и информацию о товаре, просканировав код маркировки с помощью мобильного приложения "Честный знак". "Пользователи проверили уже около 70 тыс. единиц товаров", - сообщили в пресс-службе.

Старт маркировки

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности начнется с 1 января 2021 года.

"С этой даты продавать товары без цифровых кодов будет невозможно. Особенность здесь в том, что до введения запрета промаркировать нужно и остатки. Для этого есть упрощенная схема - нужно зарегистрироваться в системе "Честный знак" и подать минимум сведений", - поясняется в сообщении.

Руководитель товарной группы ЦРПТ Вера Волкова отмечает, что для тех, кто продает еще и обувь, процесс упрощается, так как они уже прошли регистрацию в системе маркировки "Честный знак".

"Маркировка товаров легкой промышленности схожа с маркировкой обуви. Для тех компаний или магазинов, которые продают и то, и другое, для маркировки обуви повторно регистрироваться не надо. Таких мультитоварных компаний в "Честном знаке" уже более 21,5 тыс. Всего же участников оборота 32,5 тыс.", - цитирует Волкову пресс-служба.

В ЦРПТ напоминают, что для работы с маркировкой магазину нужны онлайн-касса, усиленная квалифицированная электронная подпись, электронный документооборот (ЭДО) и 2D-сканер. "Для небольших организаций оператор разработал бесплатный сервис ЭДО - "ЭДО Лайт", - отмечается в сообщении.

По информации ЦРПТ, маркировке подлежат предметы одежды (включая рабочую одежду), изготовленные из натуральной или композиционной кожи. В том же списке трикотажные блузки, блузы и блузоны машинного или ручного вязания для женщин или девочек, а также пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия для мужчин, мальчиков, женщин или девочек. Кроме того, маркироваться будут постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.