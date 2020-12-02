Израиль надеется подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС в начале 2021 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС будет подписано в начале 2021 года.

"Я надеюсь, что где-то в начале следующего года мы сможем его подписать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Посол отметил, что стороны планировали подписать документ до конца 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса последняя очная встреча по этой тематике прошла в марте.

Затем проводились дискуссии в онлайн-режиме, однако, подчеркнул дипломат, обсуждение таких вопросов требует очного присутствия. "А иначе что-то теряется", - пояснил он.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии. ЕАЭС уже заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о заключении соглашений о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд. Всего об установлении партнерских отношений с ЕАЭС от различных стран и объединений поступило около 50 предложений.