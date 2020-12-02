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Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков

Согласно закону, в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован для искажения показаний приборов учета

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий рекламу способов и методов искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Владельцы некоторых интернет-сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги посредством воздействия на приборы учета, отмечается в пояснительной записке.

"Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности", - считают авторы документа.

Установление на федеральном уровне запрета рекламы услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов будет способствовать снижению использования подобных средств гражданами, отмечается в сопроводительных материалах к закону.

Закон предусматривает, что в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.

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