"Сибур": производство нефтехимии на базе ресурсов Арктики пока в ранней стадии проработки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Идея создания нефтехимических производств "Сибура" на базе ресурсов Арктики находятся в ранней стадии проработки. Говорить о конкретных деталях пока рано, сообщил ТАСС представитель компании.

"Пока все идеи по созданию нефтехимических производств на базе ресурсов Арктики находятся в слишком ранней стадии проработки, чтобы можно было говорить о конкретных деталях. Но хотим отметить, что с учетом перспектив роста конкуренции на глобальных рынках считаем, что выбор дальнейших проектов развития требует особо тщательного анализа потенциальной продуктовой корзины, проработки возможных конфигураций, локаций и оценки экономической эффективности", - сказал он.

Компания сомневается в целесообразности строительства газоперерабатывающих мощностей полного цикла в Арктике, несмотря на то, что регион богат углеводородами.

"Гораздо более экономически оправданным сценарием может стать извлечение ценных фракций в цикле работы блоков СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС) с их последующей транспортировкой на Дальний Восток, где строительство нефтегазохимических производств было бы более эффективным с точки зрения удельных затрат на мощность и доступа к рынкам", - считают в компании.

При этом "Сибур" анализирует возможности развития в любом регионе, где достаточно сырья для производства продуктов нефтегазохимии, отметил представитель компании.

Накануне глава "Сибура" Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что компания в настоящее время обсуждает проект выделения этана из СПГ в Арктике и его дальнейшей транспортировки и переработки на Дальнем Востоке.

Ранее "Сибур" сообщал, что не интересуется разработкой российского арктического шельфа из-за отсутствия развитой инфраструктуры в регионе.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ.

Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.