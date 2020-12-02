"Лента" запустит экспресс-доставку во всех городах своего присутствия до конца 2020 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" запустит экспресс-доставку "Ленточка" во всех 88 городах своего присутствия до конца 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Услуга экспресс-доставки доступна жителям более 70 городов и до конца года заработает по всей стране", - говорится в сообщении.

"Лента" 2 декабря запустила сервис заказа и самовывоза во всех городах присутствия компании. "Жители 88 городов могут оформить заказ в личном кабинете на сайте и забрать товары из ближайшей "Ленты" в удобное для них время. К заказу доступны 80% ассортимента товаров, в том числе алкогольная продукция, по идентичной с магазином стоимости. При использовании сервиса сохраняются все преимущества программы лояльности "Ленты", действуют акционные предложения и бонусные программы. Оплатить заказ можно при получении на специально выделенной кассе. Сборкой товаров занимаются сотрудники магазинов", - пояснил ретейлер.

Компания запустила сервис экспресс-доставки "Ленточка" в декабре 2019 года. "Лента" управляет 253 гипермаркетами в 88 городах России и 139 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.