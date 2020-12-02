"Роснефть" рассматривает возможность включения Пайяхи в периметр "Восток ойла"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" обсуждает возможность включения Пайяхского месторождения на Таймыре, принадлежащего "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова в периметр проекта "Восток ойл", сказал ТАСС представитель "Роснефти".

"Включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр "Восток ойла" увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн. Значительный ресурсный потенциал участков подтвержден независимым международным аудитом", - сказал он.

В "Роснефти" считают, что высокое качество запасов проекта позволит снизить углеродоемкость, "в том числе за счет внедрения современных технологий, а также использования альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации".

В мае "Роснефть" начала бурение поисково-оценочной скважины на Западно-Иркинском месторождении в рамках нового проекта - "Восток ойл", который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.

Предполагается, что "Восток ойл" в будущем сможет обеспечить высокий объем поставок нефти на сырьевые рынки: 30 млн тонн к 2024 году.