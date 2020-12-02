Мишустин утвердил соцвыплаты студентам-медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о социальных выплатах в ноябре и декабре 2020 года студентам-практикантам федеральных медицинских учреждений, работающим с пациентами с коронавирусом. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Установить специальные социальные выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ в ноябре-декабре 2020 года <...>", - говорится в документе.

Отмечается, что студенты вузов получат по десять тысяч рублей в месяц, обучающиеся по программам среднего профессионального медицинского образования - по семь тысяч рублей в месяц.

В пятницу, 27 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что социальные выплаты в размере десять тысяч рублей получат 60 296 человек, которые работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки. Кроме того, 5 382 студента средних учебных заведений получат по семь тысяч рублей.