Замглавы Росгвардии и три замминистра вошли в оргкомитет ЯМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Росгвардии, заместители министров транспорта, спорта и труда, а также представитель Минобрнауки включены в оргкомитет Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено в среду на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав организационного комитета следующих лиц: Зверев Д. С. - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации, Кадыров А. Р. - первый заместитель министра спорта Российской Федерации, Лебедев С. А. - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

Также в состав оргкомитета включены заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Алексей Семин.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей.

В 2020 году форум должен был состояться с 23 по 25 апреля. Организаторы мероприятия рассчитывали, что его участниками станут делегаты из 100 стран. Но в июле 2020 года глава Республики Крым Сергей Аксенов информировал журналистов, что ЯМЭФ, проведение которого было отложено на неопределенный срок из-за пандемии, перенесен на 2021 год и пройдет на высоком правительственном уровне.