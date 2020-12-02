"Газпром нефть" и Shell закрыли сделку по созданию СП для изучения участков на Гыдане

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" и концерн Shell закрыли сделку по созданию совместного предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан, сообщает "Газпром нефть".

Партнеры также договорились о расширении сотрудничества в области снижения выбросов парниковых газов и о взаимодействии в сфере обеспечения безопасности авиаперевозок.

"Согласно условиям сделки, партнерам принадлежит по 50% долей в уставном капитале совместного предприятия. Управление СП будет осуществляться "Газпром нефтью" и Shell на паритетных началах. Компании объединили свои ресурсы и компетенции в целях освоения перспективного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан", - отмечается в сообщении компании.

В портфель активов совместного предприятия вошли Лескинский и Пухуцяяхский участки. Они характеризуются низкой степенью изученности и удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.

Лескинский участок расположен в Красноярском крае, его ресурсы могут превышать 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок находится в ЯНАО. Его ресурсы составляют около 35 млн тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время на обоих участках завершена 2D-сейсморазведка.

"Гыдан - зона стратегического интереса "Газпром нефти". В случае подтверждения геологической гипотезы на полуострове может появиться новая углеводородная провинция. Инвестиции в этот проект мы разделим с нашим стратегическим партнером Shell, объединив наш опыт и технологическую экспертизу. В дальнейшем данные о строении участков внесут большой вклад в изучение этих пока не освоенных территорий", - сказал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.