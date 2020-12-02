Эксперт считает, что водород может стать главным элементом новой энергетической эры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следующая энергетическая эра может стать водородной, основанием для нее станут возобновляемые источники энергии. Об этом ТАСС заявил в среду директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин, комментируя заявление председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса о возможностях экспорта водорода из России в Евросоюз.

Ранее Чубайс заявил, что экспорт водорода, 5-7% которого можно добавлять в транспортируемый по газопроводам природный газ без негативных технологических эффектов, сможет стать глобальным российско-европейским проектом. По его мнению, у России есть огромные возможности по производству водорода благодаря как хорошему заделу в традиционной энергетике, так и развивающемуся сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Он отметил, что речь идет о стратегических планах на период 20-40 лет.

"Есть солнце, ветер и то, что могло бы их объединить в одну систему, которая работает без перебоев. Это, конечно, накопители энергии и водород. Если нынешнюю эру можно назвать углеводородной, то следующая будет просто водородной. Это тот самый связующий элемент, который интегрирует всю систему", - сказал Юлкин.

По его словам, в России есть избыточные мощности гидроэлектростанций, которые могли бы производить водород вместе с ветряными и солнечными электростанциями, которые являются переменными производителями энергии.

"Интересное решение заключается в том, чтобы из избыточной энергии солнечных и ветряных электростанций делать водород путем электролиза воды. Его легко транспортировать и можно использовать как топливный элемент электродвигателей. Водород - это тот самый недостающий зеленый элемент, который позволит консолидировать всю зеленую энергетику, основанную на переменных источниках энергии", - пояснил эксперт.