Аэропорт Бодайбо модернизируют в 2024 году

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Модернизация аэропорта города Бодайбо в Иркутской области, где грунтовую взлетно-посадочную полосу регулярно размывает дождями, завершится в 2024 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

На взлетно-посадочную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает воздушные суда. Авиасообщение у Бодайбо налажено только с Иркутском.

"Проект модернизации комплекса аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, включает четыре этапа: с началом работ в 2021 году, окончанием - в 2024 году. После модернизации аэропорт Бодайбо наряду с судами малого класса Ан-24, Ан-26 сможет принимать суда максимально расчетного класса типа Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора области Игоря Кобзева и генерального директора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачева.

Аэропорт будут модернизировать на условиях государственного-частного партнерства на средства федерального бюджета и компании "Лензолото" - дочерней структуры "Полюса". На частные инвестиции в настоящее время разрабатывается проектная документация. Она должна быть готова до конца года, а в первом полугодии 2021 года планируется пройти госэкспертизу.

Аэропорт Бодайбо находится в частной собственности, собственником является одна из структур компании "Полюс". Как сообщал ТАСС, в сентябре власти РФ включили аэропорт Бодайбо в перечень аэропортов, реконструкцию которых профинансируют из бюджета в первоочередном порядке. Кроме того, с изначально запланированных 1,4 млрд рублей до 4,5 млрд будет увеличено бюджетное финансирование проекта.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области. В городе проживают более 13 тыс. человек. Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация, однако из-за того, что грунтовая полоса размывается дождями, сообщение периодически нарушается. Мэр Бодайбо Евгений Юмашев ранее сообщал ТАСС, что в ходе реконструкции полосу, которая находится в собственности РФ, планируется удлинить с 1,6 до 3 км и сделать ее асфальтобетонной. Также планируется расширить зону аэропорта, построить новый терминал, обновить инфраструктуру.