Индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду с открытием сессии понизились.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones сразу после начала сессии понизился на 160,40 пункта (-0,54%), до отметки 29 663,52. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 10,72 пункта (-0,29%), до отметки 3 651,73. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 71,33 пункта (-0,58%), до 12 283,78.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,16% - до 44,49 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,15% - до 1 821,60 доллара за тройскую унцию.

"Рынок в последнее время рос на оптимизме участников по поводу того, что применение вакцин от коронавируса обеспечит ускоренное восстановление экономики, - отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии. - В результате позитивную динамику продемонстрировали акции тех компаний, от которых в наибольшей степени зависит экономический рост - это энергетические компании и компании банковского сектора".

"После ралли на рынке в период после президентских выборов настало время для консолидации", - привела газета мнение руководителя департамента исследования глобальных рынков MUFG Bank Дерека Халперина.